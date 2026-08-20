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20.08.2026 06:31:29
Zhejiang Chint Electrics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhejiang Chint Electrics hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,29 Prozent auf 16,76 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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