Zhejiang Chint Electrics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Chint Electrics hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Chint Electrics ein EPS von 0,760 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,83 Prozent auf 16,30 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,78 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at