Zhejiang Chint Electrics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Chint Electrics gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,740 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,70 Prozent auf 16,78 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,42 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at