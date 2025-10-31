Zhejiang Conba Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Conba Pharmaceutical präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,62 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at