Zhejiang Conba Pharmaceutical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Conba Pharmaceutical hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0,07 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zhejiang Conba Pharmaceutical mit 0,070 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Conba Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at