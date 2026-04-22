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22.04.2026 06:31:29
ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 CNY. Im letzten Jahr hatte ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 366,2 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 290,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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