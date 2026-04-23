ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL veröffentlichte am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 137,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 689,0 Millionen CNY im Vergleich zu 290,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at