Zhejiang Daily Media Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Daily Media Group hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 CNY, nach 0,260 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Daily Media Group im vergangenen Quartal 737,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Daily Media Group 751,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at