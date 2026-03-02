02.03.2026 06:31:29

Zhejiang Damon Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Damon Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 486,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,350 CNY. Im Vorjahr hatte Zhejiang Damon Technology A ebenfalls ein EPS von 0,350 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zhejiang Damon Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,70 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,44 Milliarden CNY im Vorjahr.

