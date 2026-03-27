Zhejiang Dayuan Pumps Industry A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Dayuan Pumps Industry A hat am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 483,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 608,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,850 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,54 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,93 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,90 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at