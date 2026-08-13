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13.08.2026 06:31:29
Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 278,4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical einen Umsatz von 225,5 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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