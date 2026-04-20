ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC 0,080 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,5 Millionen CNY im Vergleich zu 277,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CNY. Im Vorjahr hatte ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC 0,510 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 979,94 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -7,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at