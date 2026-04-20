20.04.2026 06:31:29

ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC 0,080 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 241,5 Millionen CNY im Vergleich zu 277,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CNY. Im Vorjahr hatte ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC 0,510 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 979,94 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -7,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen