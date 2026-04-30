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30.04.2026 06:31:29
ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 237,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 245,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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