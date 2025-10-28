ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC präsentierte am 25.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach 0,140 CNY im Vorjahresvergleich.

ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at