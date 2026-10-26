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26.10.2026 06:31:29
ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 244,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 243,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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