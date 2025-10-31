|
Zhejiang Dingli Machinery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Dingli Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,25 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Dingli Machinery im vergangenen Quartal 2,34 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Dingli Machinery 2,27 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,60 Milliarden CNY geschätzt worden war.
