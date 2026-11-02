Zhejiang Dingli Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Dingli Machinery hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Dingli Machinery 1,07 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Dingli Machinery in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,39 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,34 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,54 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at