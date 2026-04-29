Zhejiang Dingli Machinery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Dingli Machinery hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,850 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Dingli Machinery einen Umsatz von 1,90 Milliarden CNY eingefahren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,802 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,06 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at