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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang Dong Ri gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhejiang Dong Ri gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Dong Ri noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.
Zhejiang Dong Ri hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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