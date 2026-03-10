Zhejiang Dong Ri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Dong Ri präsentierte am 07.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,40 Prozent auf 215,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Mit einem EPS von 0,350 CNY lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Zhejiang Dong Ri mit 0,350 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 771,21 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 720,27 Millionen CNY in den Büchern standen.

