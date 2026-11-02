Zhejiang Dragon Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Dragon Technology A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Dragon Technology A 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,23 Prozent auf 166,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 189,2 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at