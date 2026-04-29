Zhejiang Dragon Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Dragon Technology A präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 185,0 Millionen CNY gegenüber 152,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at