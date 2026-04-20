Zhejiang Dragon Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Dragon Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Dragon Technology A 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162,2 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,630 CNY gegenüber 0,690 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 697,45 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 697,74 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at