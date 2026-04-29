Zhejiang E-P Equipment A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang E-P Equipment A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang E-P Equipment A 0,480 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,85 Prozent auf 1,74 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at