Zhejiang E-P Equipment A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang E-P Equipment A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,18 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,89 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at