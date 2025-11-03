|
Zhejiang Expressway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhejiang Expressway hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Expressway 0,260 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,53 Prozent auf 5,95 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
