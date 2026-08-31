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31.08.2026 06:31:29
Zhejiang Expressway stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zhejiang Expressway hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,26 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Expressway 0,240 HKD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,97 Milliarden HKD – ein Plus von 28,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Expressway 4,66 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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