Zhejiang Feida Environmental Science Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Feida Environmental Science Technology hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 CNY, nach 0,090 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 923,0 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 967,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at