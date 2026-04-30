Zhejiang Fulai New Material A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Fulai New Material A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 818,6 Millionen CNY gegenüber 603,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at