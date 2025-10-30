Zhejiang Golden Eagle hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Golden Eagle hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 377,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at