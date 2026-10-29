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29.10.2026 06:31:29
Zhejiang Goldensea Environment Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang Goldensea Environment Technology hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Zhejiang Goldensea Environment Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,49 Prozent auf 241,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 197,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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