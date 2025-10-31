Zhejiang Goldensea Environment Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Goldensea Environment Technology hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Zhejiang Goldensea Environment Technology hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 195,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at