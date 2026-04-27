Zhejiang Gongdong Medical Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Gongdong Medical Technology A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Gongdong Medical Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 279,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,230 CNY gegenüber 0,780 CNY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,13 Milliarden CNY gegenüber 1,11 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at