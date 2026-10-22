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22.10.2026 06:31:29
Zhejiang Gongdong Medical Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Gongdong Medical Technology A hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 307,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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