Zhejiang Gongdong Medical Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Gongdong Medical Technology A hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 307,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at