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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang Gongdong Medical Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Gongdong Medical Technology A lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 0,110 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 299,4 Millionen CNY – ein Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Gongdong Medical Technology A 290,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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