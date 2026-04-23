Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,49 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,14 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at