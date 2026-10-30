Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,57 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A 0,370 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 4,14 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at