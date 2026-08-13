Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,00 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 25,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at