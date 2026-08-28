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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang Great Shengda Packing A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang Great Shengda Packing A stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 566,3 Millionen CNY – ein Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Great Shengda Packing A 533,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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