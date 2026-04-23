Zhejiang Great Shengda Packing A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Great Shengda Packing A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 617,0 Millionen CNY gegenüber 615,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,140 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Great Shengda Packing A einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,20 Milliarden CNY – ein Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zhejiang Great Shengda Packing A 2,11 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at