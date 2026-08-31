Zhejiang Guangsha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Guangsha hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Guangsha in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 117,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 231,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at