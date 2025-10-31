Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Company veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Company ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 277,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 385,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at