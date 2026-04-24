Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine Company lud am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 540,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 514,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at