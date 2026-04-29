Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 42,6 Millionen CNY – eine Minderung von 14,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 50,0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at