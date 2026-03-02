02.03.2026 06:31:29

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 62,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 68,38 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,87 Prozent auf 373,72 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 284,51 Millionen CNY gelegen.

