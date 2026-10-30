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30.10.2026 06:31:28
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 87,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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