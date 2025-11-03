Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87,0 Millionen CNY im Vergleich zu 70,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

