Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at