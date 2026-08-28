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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang HangKe Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zhejiang HangKe Technology A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang HangKe Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CNY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent auf 1,31 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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