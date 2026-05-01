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01.05.2026 06:31:29
Zhejiang HangKe Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang HangKe Technology A hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 845,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang HangKe Technology A einen Umsatz von 671,7 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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